「AirGrill（エアグリル）」1万4800円（税込） 家電ブランド・NATUUL（ナチュール）より発売中の「AirGrill（エアグリル）」は、4基のファンで構成された独自の吸煙システムを搭載した家庭用グリル。煙とニオイの発生・拡散を大幅に抑え、家でも快適な焼肉タイムを楽しむことができる一台です。 送風＆吸引ファンが煙の発生と拡散＆イヤなニオイも抑えます 食材を焼くグリルプレートの両サイドに3基の送風ファ