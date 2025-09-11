MS&ADインターリスク総研は、自然災害対策・BCP関連セミナー「大災害発生時の安全配慮義務対応」を2025年9月25日(木)に東京で開催します。 MS&ADインターリスク総研「大災害発生時の安全配慮義務対応」  (1)開催日時2025年9月25日(木)15:00〜16:30(14:30開場)(2)開催場所TKPガーデンシティ御茶ノ水 ルーム3-F〒101-0062東京都千代田区神田駿河台3-11-1 三井住友海上駿河台新館 3階(3)対象(おすすめ)大企