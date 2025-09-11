右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャース・佐々木朗希（23）が日本時間11日にもチームに合流する。【もっと読む】ドジャース大谷が佐々木朗希への「痛烈な皮肉」を体現…耳の痛い“フォア・ザ・チーム”の発言も前日は傘下3Aオクラホマシティーでのサクラメント（ジャイアンツ傘下）戦に登板し、4回3分の2を3安打3失点。5四死球と乱れたものの、直球の最速100.6マイル（約162キロ）をマークす