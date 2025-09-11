今夏の甲子園大会中に出場辞退した広陵（広島）でスッタモンダが続いている。【もっと読む】広陵暴力問題の闇…名門大学の推薦取り消し相次ぎ、中井監督の母校・大商大が「落ち穂拾い」1月に起きた部内暴力の加害生徒とされている3年生部員1人が10日、被害生徒の親権者によるSNSへの投稿で名誉を傷つけられたとして、名誉毀損罪で東京地検に刑事告訴したのだ。告訴人は被害生徒の親権者、他の投稿者の処罰を求めているという。