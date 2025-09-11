世界陸連（ＷＡ）と東京世界陸上財団は１１日、１３日に開幕する東京世界陸上で、大会最初の３日間に行われるロード種目のスタート時間を３０分繰り上げることを発表した。猛暑によるアスリートの健康と安全への影響を考慮したという。１３日の男女３５キロ競歩、１４日の女子マラソン、１５日の男子マラソンは、いずれも午前８時スタートから、午前７時３０分スタートに前倒しになった。今年は９月中旬でも真夏並みの暑さが