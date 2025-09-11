◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド日本−米国（１１日・沖縄セルラー那覇）１次ラウンドＡ組を５戦全勝で１位通過した侍ジャパン高校日本代表は、１１日のスーパーラウンド初戦でＢ組１位の強敵・米国と激突する。１０日にはセルラー那覇の室内練習場で最終調整。予告先発は左腕・末吉良丞（沖縄尚学２年）と発表された。主将の阿部葉太外野手（横浜３年