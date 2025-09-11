◆米大リーグフィリーズ１１―３メッツ（１０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝バンクワンボールパーク）メッツのフアン・ソト外野手が１０日（日本時間１１日）、敵地のレッズ戦に「２番・右翼」で先発出場し３試合ぶりの３９号含む３安打２打点１盗塁と、大敗の中、孤軍奮闘の活躍を見せた。４回、左中間への大飛球はわずか及ばずに二塁打となったが、８回には左腕アルバラドの初球の内角シンカーをジャストミート