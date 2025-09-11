福島県いわき市消防本部は、今年度の採用試験から体力テストを廃止した。近年の受験者減少に歯止めをかけるためで、消防の採用試験で体力テストを廃止するのは全国でも珍しいという。採用後の訓練で体力増強を図っており、テストは不要と判断した。選考過程で体力重視と若者らに抱かれるイメージを拭い去ることで、多様な人材の確保に結びつけたい考えだ。市消防本部の採用試験では、２０１６年度に９９人だった受験者が昨年度