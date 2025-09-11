ボクシングの世界選手権男子60キロ級で準々決勝を突破した北本隼輔（右から2人目）＝10日、リバプール（日本ボクシング連盟提供）アマチュアボクシングの世界選手権は10日、英国のリバプールで準々決勝が行われ、男子で70キロ級の岡沢セオン（INSPA）がキルギス選手に4―1、60キロ級の北本隼輔（自衛隊）はカナダ選手に5―0で勝ち、準決勝に進んだ。3位決定戦はないため、メダル獲得が決まった。男子65キロ級の西山潮音（宮崎