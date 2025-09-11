橋本環奈がかまいたちら芸人とガチ対決。最終決戦で女芸人と一騎打ちになり、「プレッシャーに強いはずなのに、人生で一番緊張している」と珍しく震える姿を見せた。【映像】女性芸人にビビるかわいすぎる橋本環奈9月10日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。「橋本環奈と達成したら即帰宅すんねん」が行われ、かまいたちと橋本環奈、ダイアン・津田篤宏、エルフ・はる、ちゃんぴおんず