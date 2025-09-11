NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日スタート）に、かもめんたる・岩崎う大が出演することが11日、発表された。【集合カット】楽しみすぎる！高石あかり＆吉沢亮ら豪華朝ドラ出演者が集結高石あかり（※高＝はしごだか）が主演する同作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキがつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から