鹿児島県は11日までに、飛行中だった英軍のヘリコプターAW101から10日、操縦席左側の窓が鹿児島湾に落下したと発表した。縦1.5メートル、横2.5メートルで、けが人などの被害は確認されていない。落ちた時刻や飛行目的は不明だとしている。県によると、10日午後8時15分ごろ、防衛省九州防衛局から情報が寄せられた。