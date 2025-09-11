ホンダは12日に、軽乗用車「N-ONE」をベースにしたEV＝電気自動車「N-ONE e:」を発売する。価格は269万9400円から（※税込）。航続距離は295kmで、都市部での通勤や買い物など、日常使いに十分な性能を備えている。バッテリーはフロア下に薄型で搭載されており、室内空間を損なうことなく、大人4人が快適に乗車できる設計となっている。ホンダの軽乗用車として初めて、アクセルペダルだけで加減速や完全停車を行うことができる仕組