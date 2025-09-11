横手市の十文字地区を中心に発生していた停電は、一部地域で復旧しました。残る十文字町仁井田地区の80軒は午前11時ごろ復旧の見通しです。東北電力ネットワークによりますと、11日午前9時6分ごろ、横手市十文字町仁井田地区で約200軒、十文字町佐賀会地区など一部地域でも数十軒で停電しました。原因は鳥獣・営巣等の影響だということです。十文字町仁井田地区の80軒で続いている停電は、午前11時ごろ復旧の見通しです。