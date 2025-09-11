苦手な友だちに接するとき、イライラすることを避けるためには、どんなことに気を付ければよいでしょうか？（写真：Xeno／PIXTA）大人でもなかなか難しい人間関係。人生経験の少ない子どもはさらに、友だち付き合いにおいて悩むことも少なくないでしょう。日本アンガーマネジメント協会代表理事の戸田久美さんに、友だちにイヤなことをされたときや苦手な友だちと接するときなどの、最適な行動と感情のコントロール方法について解