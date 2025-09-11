フランクフルトは10日、日本代表MF堂安律が8月の月間最優秀選手に選ばれたことを発表した。現在27歳の堂安はフライブルクから先月7日にフランクフルトに完全移籍で加入。2025−26シーズンの公式戦初戦となったDFBポカール1回戦のエンガース（ドイツ5部）戦で新天地デビューを果たすと、2ゴールを挙げて5−0での大勝に貢献し、マン・オブ・ザ・マッチ（MOTM）に選出されていた。その後、開幕したブンデスリーガでもここまで全