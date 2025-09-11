タレントのハ・リスがデビュー当時に経験した理不尽な要求について明かした。【画像】ハ・リス「日本企業の会長からプロポーズ」9月10日、YouTubeチャンネル「イゲチンチャチェジョン」には、「犬13匹で大混乱、修羅場の5分前」というタイトルの映像が公開された。ダンサーのモニカとハ・リスが対談するという内容だ。ハ・リスは「デビュー前、不安はなかったか」という質問に対し、「1991年に男子学生として芸能界に足を踏み入れ