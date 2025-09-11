【モデルプレス＝2025/09/11】元乃木坂46の中田花奈が、11日発売の『FRIDAY』9⽉26⽇号（講談社）の表紙＆巻頭9ページ特集に登場。陶器のような⽩い肌が引き⽴つグラビアショットを披露している。【写真】中田花奈、浴衣姿で美バスト輝く◆中田花奈「FRIDAY」表紙登場タレント・経営者としても活躍の幅を広げる“美しすぎるプロ雀⼠”こと中⽥が、今号の表紙に登場。陶器のような⽩い肌