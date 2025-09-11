仏生山大名行列2024年10月 高松市は2025年10月19日に開催する第30回高松秋のまつり・仏生山お成り街道大名行列の参加者を9月22日まで募集しています。 約1.5kmを歩くことができ、身長140cm以上の人が応募できます。定員は約50人で、応募多数の場合は抽選になります。参加料は2000円で、弁当代と記念写真代を含みます。 大名行列は、高松藩の初代藩主・松平頼重が菩提寺の法然寺を参拝するときの行列を再現しています。