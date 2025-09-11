【シャアザクぐるみ】 2026年3月 展開予定 BANDAI SPIRITSは、「ガンダム45周年×初音ミク」企画としてプライズ商品「シャアザクぐるみ」フィギュアを2026年3月に展開開始する。 本製品は「ガンダム45周年×初音ミク」コラボMVに登場した「シャア専用ザク」の着ぐるみをまとった初音ミク。フィギュアは縫い目まできれいに再現されている。 ＼ミクがシャアザクになって登場！！