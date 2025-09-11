台湾で100年以上愛され続けるルームフレグランスブランド「明星花露水」と、夜アイス専門店「21時にアイス」が夢のコラボを実現しました。2025年9月15日(月)から10月14日(火)までの期間限定で、全国26店舗にて華やかな香りと味わいが楽しめるコラボアイスやマグネットコースター付きセットが登場。台湾レトロな雰囲気と共に、特別な“締めアイス”体験をお届けします♡ 香りまで楽しめるコラボアイス