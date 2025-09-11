東芝ライフスタイル株式会社は、ブランドアンバサダーを務める俳優・反町隆史さんを起用した新テレビCM6篇を、9月11日から全国で放送開始する。登場するのは、オーブンレンジ「石窯ドーム」、掃除機「TORNEO cordless（トルネオ コードレス）」、洗濯機「ZABOON（ザブーン）」の3製品で、料理や掃除、洗濯といった日常生活のシーンを舞台に、各製品の特長を反町さんが自然体で表現する内容となっている。【その他の画像・さら