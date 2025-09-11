中国の2024年における新エネルギー自動車の生産台数が1300万台を突破し、新エネ車の生産・販売台数が10年連続で世界1位を維持したことが9日、国務院新聞弁公室でに行われた「『第14次五カ年計画（2021-25年）』の質の高い達成」をテーマとしたシリーズ記者会見への取材で分かった。中国工業・情報化部の辛国斌（シン・グオビン）副部長は、「新エネ車は世界の自動車産業のグリーン発展、トランスフォーメーション・高度化の重要な