Photo: 中川真知子 先日、見てみたいアイテムがあったので、普段ならスルーしてしまう「東京インターナショナル・ギフト・ショー」なるものに行ってきたんです。私はその存在を全く知らなかったのですが、どうやら今年で100回目となるそのショーは、日本最大級のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市らしく、総出展者数は約3,000。熱気とモノの洪水状態で、普段テック界隈にいる自分には