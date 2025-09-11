福岡西署は11日、福岡市西区元岡付近の路上で10日午後4時10分ごろ、下校中の小学生女児が自転車に乗った見知らぬ男から「いくつ？」「大人っぽいね」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20代で身長170くらいのやせ形。青色半袖Tシャツを着て青色の自転車に乗っていたという。