大規模修理が行われている奈良市にある興福寺の国宝・五重塔で、屋根瓦の解体が報道陣に公開されました。約１２０年ぶりに大規模修理が行われている興福寺の国宝・五重塔。屋根瓦を一つずつ丁寧に解体していきます。今年３月に、工事の足場となる素屋根が完成し本格的な工事を開始。９月１０日、屋根瓦を解体する様子が報道陣に公開されました。これから約６万枚の屋根瓦のふき替えや、軒回りの部材の取り替えなどが行われる