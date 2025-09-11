大麻リキッドを所持した疑いで奈良市の職員の男が逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、奈良市役所健康医療部保健衛生課に所属する松本直樹容疑者（２７）です。警察によりますと松本容疑者は今年７月、奈良市内で大麻リキッド約０．６ｇを所持した疑いがもたれています。８月中旬、匿名の情報提供があり警察が捜査をすすめていて、９月１０日に松本容疑者の自宅を捜索したところ、プラスチック容器に入っ