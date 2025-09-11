上げ幅が一時400円を超え、4万4200円台を付けた日経平均株価を示すモニター。取引時間中としての最高値を更新した＝11日午前、東京・東新橋11日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前日終値からの上げ幅は一時400円を超え、取引時間中としての最高値を更新した。前日の米国市場でハイテク株が上昇したことが好感された。午前終値は前日終値比434円25銭高の4万4271円92銭。東証株価指数（TOPIX）は5.03ポ