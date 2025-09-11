11日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台前半で取引された。午前10時現在は前日比03銭円高ドル安の1ドル＝147円47〜48銭。ユーロは18銭円高ユーロ安の1ユーロ＝172円42〜48銭。米消費者物価指数（CPI）の発表を控え、様子を見る投資家が多く、取引は限定的だった。市場では「自民党総裁選に関しても大きな動きがなく、材料視されていない」（外為ブローカー）との声があった。