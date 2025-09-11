元テレビ朝日の玉川徹氏が１１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに、「理由がやっぱり屁理屈」と呆れた。この日は伊東市議会の解散を取り上げた。田久保市長は、解散した理由について、市議会初日に自分の不信任案が決議され、議会がストップしたため、市民に信を問う…という趣旨の説明をしていたが、そもそも議会が不信任案を決議したのは、田久保市長の個人的な