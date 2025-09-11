【ベルリン＝工藤彩香】ポーランド軍が自国の領空に侵入したロシア軍の無人機（ドローン）を撃墜したことを巡り、英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）などは１０日、領空侵入した無人機の大半は、露軍が攻撃用無人機をウクライナの防空網に捕捉されないために使うおとりだったとの見方を報じた。ポーランドでは１０日、１９機の無人機による領空侵犯があり、地元メディアによると東部などで１６機の残骸が見つかった。ＦＴが