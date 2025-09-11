イーロン・マスク氏が１０日、「世界一の富豪」の座を一時的に譲った/Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）米起業家のイーロン・マスク氏が１０日、「世界一の富豪」の座を一時的に米オラクル共同創業者ラリー・エリソン氏に譲った。ブルームバーグによると、オラクルが９日に発表した決算が予想外に好調だったことを受けて１０日、エリソン氏の純資産は８９０億ドル増の３８３２億ドル（約５６兆円）に跳ね