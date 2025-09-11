世界陸連と東京2025世界陸上財団は11日、13日に開幕する東京2025世界陸上の開幕種目、男女の35km競歩（13日）とマラソン（14日女子、15日男子）のロード種目のスタート時間を、当初の午前8時から30分繰り上げ、午前7時30分とすることを発表した。「猛暑によるアスリートの健康と安全への影響を考慮」し、「選手の準備やコンディションを考慮し、できる限り早い時期に選手に伝えるため、このタイミングでの決定に至りました」として