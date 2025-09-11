株と為替の値動きです。東京株式市場の日経平均株価は11日も大きく値を上げ、取引時間中の最高値を更新しました。アメリカ市場でのハイテク株が上昇した流れを受けた形が続き、半導体やAI関連の株を中心に買いの動きが広がっています。