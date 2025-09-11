女優の川口春奈（30）が11日までにインスタグラムを更新。一部SNSユーザーによる“決めつけ”に不快感をあらわにした。川口は、ストーリーズに自撮り写真をアップしていたが、その顔のシミや肌荒れを指摘するコメントが寄せられたらしく、その後の投稿で「とてつもない影響力を及ぼす職業だということは理解しつつもすべてを説明しないと誤解され勝手にどうだこうだと言われるとなんにも発信する気が失せる」と言及。「シミがあ