元HKT48/AKB48の兒玉遥（28）が11日、X（旧ツイッター）を更新。フランスのニースで「パスポート盗まれました」と明かした。兒玉は、モデルの猪鼻ちひろ（36）とフランスを旅行中で、猪鼻が撮影したという動画も投稿。その中で、猪鼻から「はるちゃんのパスポートがバックからすられた模様です」と説明が入ると、兒玉は「バッグ（肩から）斜めがけにしていたんだよ」などと嘆いた。兒玉は、誕生日の19日に初の著書「『1割の不死蝶