2024年10月の衆議院議員選挙が、議員定数配分の不均衡により「違憲・無効」であるとして、三竿径彦（みさお みちひこ）弁護士らのグループが東京都の4つの小選挙区と比例代表選挙東京ブロックの選挙無効の判決を求めた訴訟で、上告を受理した最高裁第2小法廷（尾島明裁判長）は4日、原告に対し、口頭弁論を開かず、26日に判決を言い渡す旨を通知した。 従来、選挙制度に関する法律が改正され、その法律に基づいて選挙が行わ