東京時間10:15現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝17447.00（+6.00+0.03%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3682.80（+0.80+0.02%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 米CPI待ちもあり、小動き