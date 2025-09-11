１０日、山東省青州市のスーパーで商品を選ぶ消費者。（青州＝新華社配信／王継林）【新華社北京9月11日】中国国家統計局が10日に発表した8月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比0.4％低下し、前月比横ばいだった。食品とエネルギーを除くコアCPIは前年同月比0.9％上昇し、上げ幅は4カ月連続で拡大した。１０日、江蘇省無錫市のスーパーで食品を選ぶ消費者。（無錫＝新華社配信／還月亮）１０日、湖北省武漢市の携帯電話