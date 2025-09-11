日経平均株価が一時、4万4200円を超えて上昇し、取引時間中の最高値を更新しました。【映像】日経平均一時400円高4万4200円超 最高値更新11日の日経平均は、アメリカ市場でハイテク株が上昇したことなどを受け、AI関連株が堅調に推移しました。午前10時ごろには9日につけた取引時間中の最高値4万4185円を上回りました。上げ幅は一時400円を超えています。（ANNニュース）