Ｃａｓａは大幅安。１０日取引終了後、２６年１月期連結業績予想について売上高を１３２億３６００万円から１２７億６８００万円（前期比５．０％増）へ、最終損益を７億１００万円の黒字から９０００万円の赤字（前期６億２００万円の黒字）へ下方修正すると発表した。家賃債務保証契約に基づき発生する求償債権の貸倒引当金計上を巡り、その計上額が当初予測を大きく上回る見込みとなったため。配当予想も３２円から１５円（前