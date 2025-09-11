ピアラが５日ぶりに反発した。同社は１０日の取引終了後、自動音声通販サービス「テレＡＩ」を展開するテレ（東京都渋谷区）と事業提携を締結したと発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。ピアラが強みとするオンライン・オフラインを横断したフルファネルマーケティングと、ボイスコマースの利便性を掛け合わせ、顧客の商品・サービスの成長促進を図るとしている。 出所：MINKABU PRESS