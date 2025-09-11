シンクロ・フードは続伸。１０日取引終了後、ホライズン１４（東京都港区）を子会社化すると発表した。ホライズン１４の完全子会社であるイデアル（東京都渋谷区）が商業用不動産に特化したサービスを展開し、飲食業を中心とした店舗事業者を顧客基盤に持つため、これによるシナジー創出を図る狙いがある。これが手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS