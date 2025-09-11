小池酸素工業は反発している。同社は１０日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、経常利益をこれまでの４８億円から４９億円（前期比１９．０％減）、最終利益を２８億円から２８億７０００万円（同２１．０％減）に引き上げたと発表しており、株価の支援材料となったようだ。 売上高と営業利益の見通しは据え置いた。小池工はオラクル＜ORCL＞のＥＲＰシステムの導入に伴い生じた為替差損益の不備などにより