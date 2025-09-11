フランクフルトは10日、日本代表MF堂安律が8月度の「プレーヤー・オブ・ザ・マンス」に選出されたことを発表した。堂安は今夏にフライブルクから完全移籍で加入すると、8月17日のDFBポカール1回戦エンガース戦(○5-0)で公式戦デビューを果たし、いきなり2ゴールを記録。30日のブンデスリーガ第2節ホッフェンハイム戦(○3-1)では全得点に絡む2ゴール1アシストの活躍を見せ、公式戦3連勝スタートに大きく貢献した。見事な結果