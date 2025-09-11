三櫻工業が急動意、一時８％を超える上昇で９００円台半ばまで水準を切り上げる場面があった。生成ＡＩの普及が急速に進むなか、世界的なデータセンター増設需要が顕在化している。光ファイバーや光コネクターなどインフラ面で必須となる物理的なニーズを背景に、電線株を筆頭とする周辺メーカーの株価を刺激しているが、中期的なランニングコストとして電力への膨大な需要も今後さら