クマ秋田県大館市雪沢で10日深夜、畑の見回りをしていた男性（77）がクマとみられる動物に襲われ、顔面を骨折する重傷を負った。大館署が現場付近をパトロールするなどして、住民に警戒を呼びかけている。襲われたのは10日午後10時45分ごろ、自宅から約150メートル離れたブドウ畑。以前から食害に遭っていたという。男性は自力で自宅に戻り、救急車で病院に搬送された。現場はJR大館駅の東約8キロの畑や山林が広がる地域。