静岡県伊東市選挙管理委員会（菊間徹夫委員長）は１１日、田久保真紀市長（５５）による市議会解散を受けた市議選（定数２０）を１０月１２日告示、１９日投開票とする日程を決めた。学歴詐称疑惑を巡り、市議会で不信任を議決された田久保市長が１０日、議会を解散したと市選管に通知していた。市議選の実施で４５００万円の公費が使われる見込みだ。新たに選ばれた２０人による市議会で再び、田久保市長の不信任決議案が可