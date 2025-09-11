１１日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）と比べてほぼ横ばいの１ドル＝１４７円台半ばで取引されている。米国で１０日発表された８月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が市場予想を下回り、物価上昇への懸念が後退した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が強まり、日米金利差の縮小を意識した円買い・ドル売りがみられた。一方、日本の次期政権が財政拡張に傾くとの見方から、財政悪化を懸念した円売りの動き