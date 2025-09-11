日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１１日、静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）が１０日、学歴詐称疑惑を巡り自身に対する不信任決議を可決した市議会を解散したことを報じた。またこれにより議会は猛反発している事、市議選に約４５００万円、市長選には約３０００万円の費用がかかるとみられていることも伝えた。街頭インタビューによる伊東市民の声も紹介した。ＭＣの武田真